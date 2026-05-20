83 países reclaman mayor compromiso con el derecho humanitario ante las guerras actuales

El embajador jordano ante la ONU, Walid Obeidat, leyó ante los medios una declaración conjunta en nombre de los más de 80 estados adheridos, entre los que se encuentra Brasil, China, Francia, Sudáfrica y España, para alertar sobre "las realidades inaceptables" que afrontan los civiles en alrededor de 130 conflictos armados en el mundo.

"La erosión del respeto por el derecho internacional humanitario exige una respuesta política urgente", afirmó Obeidat, y recordó que "las reglas de la guerra son vinculantes para todas las partes en un conflicto armado".

Obeidat subrayó "el impacto de ataques devastadores, la destrucción de infraestructura crítica y servicios esenciales, incluida la atención médica, los desplazamientos masivos y la separación de familias".

"Los conflictos armados en el mundo siguen generando realidades inaceptables para la población civil", agregó, mencionando que la ONU registró más de 37.000 muertes de civiles en veinte conflictos armados en 2025.

Este miércoles, el Consejo realiza su debate anual sobre la protección de civiles en conflictos armados para evaluar el cumplimiento de las normas humanitarias en contextos de guerra.

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Los seis países fundadores de la Iniciativa Global para Impulsar el Compromiso Político con el Derecho Internacional Humanitario (Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica) estuvieron representados en el acto junto a otros Estados adheridos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Según los impulsores, 111 países se han adherido formalmente a la iniciativa, mientras que unos 160 han participado en consultas sobre siete áreas temáticas que abarcan desde la protección de hospitales e infraestructura civil hasta la guerra naval, la ciberseguridad y el vínculo entre derecho humanitario y construcción de paz.

EE. UU., Rusia, Israel, Venezuela o Irán no figuran entre los países adheridos a la declaración leída hoy.

Por otra parte, Obeidat anunció que Jordania acogerá el próximo 7 de diciembre una conferencia internacional de alto nivel sobre "humanidad en la guerra", concebida como culminación de dos años de trabajo diplomático.

Los firmantes pidieron convertir el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de civiles en "prioridad política" y animaron a más países a sumarse a la iniciativa.