Acuerdo con Stellantis para fabricar y vender en Europa coches del chino Dongfeng

En un comunicado, Stellantis precisó que controlará el 51 % de esa nueva empresa común, que será responsable de las ventas y de la distribución de esos vehículos de la marca de gama alta de eléctricos de Dongfeng a través de su propia red.

La sociedad de derecho compartido será también responsable de actividades conjuntas de compras y de ingeniería aprovechando "el ecosistema muy competitivo de los vehículos eléctricos chinos de Dongfeng.

El compromiso contempla "la producción potencial" de los vehículos eléctricos del grupo chino en la factoría de Stellantis en Rennes, que actualmente está muy por debajo de sus capacidades, lo que hacía temer por su futuro.

En los últimos días, habían circulado informaciones que señalaban que Dongfeng había estado examinando qué plantas de su socio le podían servir para ensamblar sus coches en el Viejo Continente y ajustarse a las nuevas exigencias del 'Made in Europe' impuesto por las autoridades europeas.

Las instalaciones de Rennes fueron inauguradas en los años 1960 y cuentan con una plantilla de 1.300 empleados pero actualmente sólo tienen atribuido un vehículo, el todocaminos C5 Aircross, lo que significa que dispone de capacidad para fabricar 40.000 vehículos más sin necesidad de grandes inversores.

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El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, destacó que "con este nuevo capítulo de nuestra colaboración, ofrecemos a nuestros clientes una oferta todavía mayor, productos competitivos y precios atractivos, combinando lo mejor de la huella mundial de Stellantis con el acceso de Dongfeng al ecosistema avanzado de los vehículos eléctricos en China".

En cuanto al presidente de Dongfeng, Qing Yang, indicó que se trata de alinearse con "las estrategias nacionales chinas para promover la apertura económica que permita intercambios comerciales equilibrados y asentar inversiones extranjeras en China, apoyando la actividad económica y el empleo".

La semana pasada, el grupo automovilístico que resultó de la fusión en 2021 del francés PSA Peugeot Citroen y del italoestadounidense Fiat-Chrysler presentó una reactivación de la cooperación con Dongfeng, con el que está asociado desde hace 34 años y tiene una sociedad común, DPCA.

Esa reactivación se va a traducir, en primer lugar en que Stellantis fabricará a partir de 2027 en la planta de DPCA en Wuhan, en China, dos coches de su marca Peugeot para el mercado chino pero también para la exportación y dos vehículos todoterreno de su marca Jeep.