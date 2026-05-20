Airbus confía que el FCAS vea la luz, pero reconoce que la colaboración no es un paseo

"Creemos firmemente en la necesidad de Europa para un sistema de combate aéreo", dijo Faury en la "Cumbre de Defensa" de Airbus, un evento organizado en uno de los hangares del aeródromo de Ingolstadt-Manching.

"Seguiremos apoyando la colaboración europea para estos sistemas", abundó Faury, aunque reconoció que "la colaboración no es un paseo por el parque".

El consejero delegado de Airbus defendió que, junto al caza, el programa FCAS cuenta con otros sistemas en los que sí hay progresos, como la tecnología llamada "nube de combate" o las plataformas no tripuladas que acompañan al FCAS.

"Soy optimista con el FCAS como un sistema de Airbus, seguimos colaborando para trabajar con los diferentes países", enfatizó Faury, que puso de relieve que parte de las dificultades que afronta el proyecto se deben, también, a que fue concebido antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El responsable de la división de Defensa y Espacio de Airbus, Michael Schoellhorn, secundó en un panel tras la intervención de Faury la posición del responsable del grupo aeronáutico.

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"El FCAS no sólo es un caza, sino un sistema de sistemas" y "otras partes del sistema están avanzando muy bien", señaló en alusión a los aspectos del programa que sí avanzan.

"Esto es algo que no repetimos lo suficiente porque se olvida fácilmente" en vista de las dificultades del desarrollo del caza, parte esencial del programa FCAS, abundó.

El FCAS es uno de los proyectos estratégicos más relevantes para Europa y para España, que participa junto con Francia y Alemania en la iniciativa, que pretende reemplazar a partir de 2040 los Eurofighter y Rafale hoy en servicio.

Las dificultades de la iniciativa se produjeron a raíz del deseo de la firma armamentística y aeronáutica francesa Dassault de hacerse con el control del 80 % del proyecto, pese a que inicialmente se había pactado una participación del 33 % para cada uno de los socios.

La empresa española Indra, que se ha posicionado como "parte de la solución" ante esa rivalidad franco-alemana, ha destacado el papel de España como socio en igualdad de condiciones.

Pero las diferencias franco-alemanes van más allá de la cuestión del liderazgo del proyecto.

Recientemente el canciller alemán, Friedrich Merz, explicó que Berlín y París requieren características técnicas diferentes en un caza de nueva generación, ya que "los franceses necesitarán un avión con capacidad nuclear y otro apto para portaaviones, mientras que nosotros eso actualmente no lo necesitamos", señaló.

La "Cumbre de Defensa" de Airbus es un evento con el que el grupo aeronáutico quiere plantear en el debate público la importancia de la industria de defensa en Europa y al que están invitados unas 200 personas de dicho sector, entre expertos, ingenieros, lobistas e inversores, junto más de medio centenar de representantes de medios de comunicación internacionales.