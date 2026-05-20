Airbus refuerza su programa de MRTT y mejora tecnología de helicópteros pese FCAS frenado

La ampliación del programa MRTT, con el anuncio de la apertura para finales de 2027 de otro centro de conversión en San Pablo (Sevilla) que se añadirá al ya existente en Getafe (Madrid) para ampliar las capacidades de producción de estos aviones cisterna, prueba la competitividad de este producto de Airbus, explicó a EFE María Ángeles Martí Martínez, directora de dicho sistema militar.

"El MRTT es un avión cisterna, una gasolinera en el aire" que nació para crear "una competencia al monopolio de Boeing", dijo Martí Martínez en los márgenes de la "Cumbre de Defensa" de Airbus, evento del grupo empresarial organizado en el aeródromo de Ingolstadt-Manching, en el sur de Alemania.

Airbus quería crear un producto "con una perspectiva de llegar a vender entre 20 ó 30 unidades, y a día de hoy hemos vendido 91" y "podemos decir que tenemos el mejor avión cisterna del mundo, hecho con costes relativamente bajos y utilizando como plataforma un avión civil de Airbus", abundó.

La familia de aviones militares MRTT resulta del trabajo técnico de adaptación de las aeronaves civiles de Airbus A330 y A330neo.

Martí Martínez evocó el momento geopolítico que vive el mundo y que favorece a la industria de defensa.

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"La situación geopolítica está llevando a todas las naciones del mundo a rearmarse", dijo.

Esto "lleva a que muchas Fuerzas Aéreas estén invirtiendo en cazas y aviones militares", agregó, y explicó que los despliegues de estas flotas "no siempre son cortos" y pueden requerir "repostajes en vuelo".

En el marco de la "Cumbre de Defensa", el consorcio también reveló que unidades de Airbus Helicopters y la Armada española completaron este mes un ensayo de vuelo táctico en Rota (Cádiz) con plataformas tripuladas y no tripuladas, una "demostración más de cómo los helicópteros se complementan con drones", explicó a EFE Fernando Lombo, director de la sección española de estos sistemas aéreos.

"Junto con Navantia, hemos garantizado que todas las plataformas se conectan y toda la información que han ido captando tanto los helicópteros como los drones se han compartido con el BAM 'Rayo'", dijo Lombo, al aludir al patrullero del Ejército español.

"La parte de helicópteros ya está trabajando de forma conjunta con drones y vehículos disponibles para apoyar misiones", ya sea en "catástrofes naturales, para observar, por ejemplo, cómo avanza un fuego" o "en misiones policiales y de salvamento", abundó.

Este avance, según Lombo, es "un paso" en el camino hacia la conectividad que plantea a futuro el FCAS, que prevé un caza de sexta generación conectado a otras plataformas.

El FCAS, proyecto en el que participan Alemania, Francia y España para desarrollar cazas de sexta generación, se encuentra, no obstante, atascado por las diferencias entre París y Berlín, pero desde Airbus defendieron que avanza con firmeza en su oferta de Defensa.

Las dificultades se produjeron a raíz del deseo de la firma armamentística y aeronáutica francesa Dassault de hacerse con el control del 80 % del proyecto, pese a que inicialmente se había pactado una participación del 33 % para cada uno de los socios.

La empresa española Indra, que se ha posicionado como "parte de la solución" ante esa rivalidad franco-alemana, ha destacado el papel de España como socio en igualdad de condiciones.

"FCAS aún es un concepto que se está desarrollando", dijo Martí Martínez, poco después de que el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, defendiera en la "Cumbre de Defensa" organizada por la empresa el optimismo de la compañía ante el proyecto.

"Creemos firmemente en la necesidad de Europa de un sistema de combate aéreo", concluyó.