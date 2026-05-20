Alemania presenta plan para mejorar protección civil y coordinarla con la defensa militar

"Ante todo se necesita una mayor integración entre la planificación militar y la planificación civil. Para ello crearemos en el ministerio un comando de defensa civil", explica el plan del Ministerio de Interior.

Pistorius, en la presentación, dijo que durante los últimos treinta años no había habido inversiones suficientes ni en Defensa ni en Protección Civil que, dijo, "son dos caras de la misma moneda".

Dobrindt agregó que la situación actual requiere no sólo el rearme del ejército sino también el fortalecimiento de la protección civil y apoyar y formar mejor a todos los que, en gran parte como voluntarios, trabajan en el sector.

En ese contexto, Dobrindt anunció inversiones por valor de 10.000 millones de euros hasta 2029 que incluye la adquisición de vehículos y material especial.

Además, se planea introducir clases de protección civil en las escuelas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una rueda de prensa ordinaria, Steffen Meyer, portavoz adjunto del Gobierno, señaló por su parte que con el llamado Pacto para la Protección Civil, el Ejecutivo "responde a la nueva situación de seguridad en Europa, a las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a las crecientes exigencias derivadas de las catástrofes naturales y las amenazas híbridas".

Se trata, agregó, de "modernizar de forma integral la protección civil como un ámbito de la defensa civil en el marco de la defensa global".