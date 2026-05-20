Arabia Saudí valora que Trump dé "oportunidad" a diplomacia e insta a Irán a aprovecharla

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, dijo en su cuenta de X que su país "valora enormemente la decisión" de Trump de "dar una oportunidad a la diplomacia para alcanzar un acuerdo aceptable que ponga fin a la guerra, restablezca la seguridad y la libertad de navegación marítima en el estrecho de Ormuz".

Asimismo, también agradeció los esfuerzos de mediación ejercidos por Pakistán entre Estados Unidos e Irán, mientras que deseó que Teherán "aproveche la oportunidad para evitar las peligrosas consecuencias de una escalada".

Por eso, pidió que la República Islámica "responda con urgencia a los esfuerzos para impulsar las negociaciones que conduzcan a un acuerdo integral para lograr una paz duradera en la región y en el mundo".

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este miércoles en su cuenta de X que un eventual retorno a la guerra traería consigo "más sorpresas" para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, después de que Trump diera un nuevo ultimátum a Teherán para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días.

El presidente estadounidense aseguró el martes que estaba decidido a emprender un ataque contra la República Islámica, pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

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La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

Trump anunció el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un "ataque a gran escala" contra Irán si las negociaciones fracasan.