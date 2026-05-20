Argentina logra en abril un récord en su balanza energética

Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el saldo positivo creció un 158,8 % con respecto a abril de 2025, cuando el superávit de la balanza energética había sido de 482 millones de dólares.

En el cuarto mes de este año, las exportaciones aumentaron un 85,9 % interanual, principalmente por el crecimiento de las colocaciones de petróleo, que totalizaron los 1.039 millones de dólares (un 103,8 & más que en abril de 2026).

En tanto, las importaciones cayeron un 50 % interanual, a un total de 130 millones de dólares en abril pasado.

A diferencia de abril de 2025, Argentina no registró en abril último compras ni de gasóleo ni de gas natural licuado.

De acuerdo con el informe oficial, en el primer cuatrimestre del año la balanza energética de Argentina acumuló un superávit de 3.281 millones de dólares, con un alza interanual del 45 %.

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Este resultado se explica por un salto del 20,4 % en las exportaciones, hasta 3.773 millones de dólares, y un derrumbe del 43,5 % en las importaciones, que sumaron 492 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año.

Argentina recuperó en 2024 el superávit en su balanza energética, que desde 2011 arrojaba saldos negativos -con la excepción de 2020, un año anómalo por los efectos de la pandemia-.

La clave del cambio de tendencia ha sido la creciente actividad en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada en 2013 por la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, ha recibido desde entonces millonarias inversiones para su desarrollo.

Una década después del inicio de la explotación en Vaca Muerta, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos.