Ben Gvir justifica su vídeo humillando a los activistas: "No les daremos la otra mejilla"

Ben Gvir reacciona con estas palabras en su cuenta de X al mensaje de condena a su vídeo publicado por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien calificó de "vergonzosa exhibición" las imágenes, en las que se ve al ministro radical burlándose de activistas de la Flotilla maniatados y hacinados en el suelo.

"Hay algunos en el gobierno que todavía no han entendido cómo hay que comportarse con los partidarios del terrorismo", explica Ben Gvir en su mensaje, escrito después de que el Gobierno de Italia anunciara la convocatoria del embajador israelí en Roma para protestar por el vídeo grabado a los activistas, entre los que hay nacionales de 40 países.

Ben Gvir sigue afirmando en su mensaje que espera del ministro de Exteriores Saar "que comprenda que Israel ha dejado de ser un niño al que se le pueden dar bofetadas".

"Quien venga a nuestro territorio a apoyar el terrorismo e identificarse con Hamás, se llevará un golpe y no le daremos la otra mejilla", termina diciendo.

El ministro, a cargo de la Policía israelí, ya visitó a activistas de anteriores flotillas rumbo a Gaza. En octubre, fue a la prisión en el desierto del Néguev a la que fueron enviados cerca de 400 de ellos después de que denunciaran sus condiciones de detención.

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"Cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece condiciones terroristas", dijo entonces, y añadió: "Si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba".

En esa ocasión, varios activistas de la Flotilla deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas.

Desde su llegada al gobierno, Ben Gvir ha promovido la escasez de alimento, higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes, además de la pena de muerte para los condenados por asesinado como acto de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento.