Brasil debe probar que no usa antibióticos para poder exportar carne a la UE

La decisión de vetar al país suramericano de la lista de países autorizados para vender carne y alimentos de origen animal al bloque la adoptaron los Estados miembros de la UE en una votación en el Comité Permanente para Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la Comisión Europea, que actualizó la lista de países con permiso para vender a los Veintisiete.

Está previsto que se haga efectiva el próximo 3 de septiembre.

En la práctica, impediría a Brasil exportar a la UE carne de pollo, huevos y otros productos de origen animal, un comercio que, según datos oficiales de ese país, ronda los 1.800 millones de dólares anuales (unos 1.550 millones de euros).

"Como siempre recalcamos, la seguridad alimentaria es una prioridad para nosotros, por lo que contamos con una de las normativas más estrictas del mundo en materia de seguridad alimentaria. Según estas normas, el uso de antibióticos para promover el crecimiento o aumentar el rendimiento del ganado está prohibido", dijo este miércoles la portavoz comunitaria de Salud, Eva Hrncirova.

La misma portavoz indicó que la UE "obviamente, aplica las mismas medidas a los países que desean exportar a la Unión Europea".

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Tras la decisión de los Estados miembros, "Brasil debe garantizar el cumplimiento de estos requisitos", dijo la portavoz, que precisó que "por el momento no tenemos garantías por parte de Brasil de que estas medidas se apliquen".

La portavoz añadió que Bruselas ha estado "colaborado estrechamente con las autoridades brasileñas" y que lo seguirá haciendo y precisó que el resto de los países del Mercosur "no se ven afectados" por la decisión.

El Gobierno brasileño y las empresas cárnicas recibieron con "sorpresa" el pasado 12 de mayo la decisión de la UE y aseguraron que ya trabajan para evitar el veto.

Según la normativa de la UE, no está permitido el uso de antibióticos en el ganado para aumentar su crecimiento o rendimiento, ni tampoco se pueden tratar los animales con los antimicrobianos reservados para infecciones humanas.

La Comisión Europea ha señalado de manera reiterada que la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud pública.