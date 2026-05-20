Bruselas avala ante la Eurocámara que España usase fondos europeos para gasto corriente

Así lo han explicado el vicepresidente de Cohesión y Reformas, Rafaelle Fitto, y los comisarios de Economía, Valdis Dombrovskis, y Presupuesto, Piotr Serafin, en la misiva enviada ayer al presidente de la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, el eurodiputado popular alemán Andreas Schwab, y al parlamentario de esa comisión Daniel Freund, también alemán de los Verdes.

En la misma, los comisarios afirman que están al tanto del informe del Tribunal de Cuentas español que consideró que el Gobierno "debería haber justificado de manera más exhaustiva" ciertas transferencias presupuestarias, en referencia al uso de 2.389 millones de euros de fondos de recuperación "sobrantes" para pensiones en 2024.

Sin embargo, señalan que estas observaciones se refieren a los requisitos de procedimiento de la legislación española y que "si las transferencias internas de España dentro de su presupuesto nacional cumplieron todas las normas aplicables en virtud de la legislación presupuestaria española es, por su naturaleza, una cuestión de responsabilidad interna".

"No ponen en duda la utilización legal de los fondos de NextGenerationEU con arreglo al Derecho de la Unión", afirman en su respuesta a la petición de aclaraciones que habían hecho ambos eurodiputados el pasado 13 de mayo.

Los representantes del Ejecutivo comunitario añaden que todas las solicitudes de pago del fondo de recuperación presentadas por España han sido evaluadas "de forma exhaustiva y transparente" y la Comisión ha verificado que se hubiera cumplido los hitos y objetivos pertinentes de su plan de recuperación antes de efectuar los desembolsos correspondientes.

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Y aclaran que el plan de recuperación español no contiene ningún hito ni objetivo en virtud del cual los fondos de la UE se utilizaran para cubrir gastos de pensiones, ya que estos no son elegibles bajo el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Las explicaciones van en la línea de las que ofreció la semana pasada Fitto, responsable del fondo de recuperación, quien explicó que, si bien el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para fondos de ese mecanismo, los Estados miembros pueden usar temporalmente la liquidez que proporcionan los desembolsos del mismo para cubrir otros gastos presupuestarios.

Este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros "son temporales y no tienen impacto sobre la protección de los fondos de la UE", indicó en una rueda de prensa preguntado por la utilización de los fondos en España, que ha generado polémica, sobre todo en Alemania.

En la carta, los comisarios recuerdan que el marco del fondo de recuperación prevé estrictos controles para asegurar que los intereses financieros de la Unión está protegidos y subrayan que se toman "muy en serio" la cuestión de la transparencia en el uso del dinero.