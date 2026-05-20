China y Rusia piden al OIEA garantizar la no proliferación en países no nucleares de la UE

"Las partes expresan su preocupación tras las declaraciones de una serie de países de la UE formalmente no nucleares respecto a la adquisición de armas nucleares", señala la declaración conjunta publicada al término de la cumbre en Pekín entre los líderes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin.

Ambos mandatarios llamaron al OIEA a "dedicar a ello la mayor atención posible y garantizar el debido control del material nuclear y las actividades de estos Estados".

Xi y Putin llamaron además a las otras potencias nucleares y a sus aliados que no disponen de este tipo de armas -con las que cuentan tanto Rusia como China- a abstenerse de esquemas desestabilizadores con "misiones nucleares conjuntas".

"Las partes llaman insistentemente a los correspondientes Estados que disponen de armas nucleares, y a su aliados no nucleares, a abstenerse de los esquemas profundamente desestabilizadores practicados por ellos a nivel interestatal de 'misiones nucleares conjuntas'", indicaron.

Ambos pidieron a las potencias nucleares "tomar medidas de seguridad en sus políticas nacionales y colectivas que excluyan la creación en el futuro de nuevos algoritmos semejantes en el marco de sus alianzas militares".

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Pekín y Moscú lamentaron que, tras el vencimiento en febrero pasado del START III, el último tratado de desarme vigente entre Rusia y Estados Unidos, "la política irresponsable" de Washington no permitió conservar la herencia de este acuerdo al menos con "limitaciones voluntarias".

"La parte china acoge con satisfacción la iniciativa de la parte rusa de que Moscú y Washington continúen cumpliendo con las restricciones cuantitativas del START III, lo que refleja el deseo de la parte rusa de mantener la previsibilidad, la moderación y el equilibrio en este ámbito", añadió la declaración.