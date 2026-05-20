Claves de la histórica huelga convocada en Samsung tras el fracaso de las negociaciones

Estas son las claves de la histórica huelga en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, que según estimaciones gubernamentales generaría pérdidas de miles de millones de euros, dada la gran dependencia del país asiático de las exportaciones de semiconductores.

El principal sindicato de Samsung Electronics afirma contar con al menos 47.000 miembros alistados para la huelga, cuyo arranque está previsto este jueves y se extendería hasta el 7 de junio, para reclamar mejores condiciones laborales en un sector en auge.

La huelga podría acarrear unas pérdidas multimillonarias, según estimaciones del Gobierno surcoreano, de unos 100 billones de wones (unos 67.000 millones de dólares), y afectaría al suministro global de semiconductores, fundamentales para la industria de la inteligencia artificial (IA).

Por otra parte, el pasado lunes el Tribunal del Distrito de Suwon avaló una serie de restricciones a la huelga con el fin de impedir la interrupción del funcionamiento normal de las instalaciones, y la empresa afirmó que 7.000 empleados deben acudir a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga.

El principal sindicato de Samsung Electronics exige eliminar el límite actual de incentivos, fijado en hasta el 50 % del salario anual individual, y sustituirlo por un sistema que reserve el 15 % del beneficio operativo para bonos.

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De esta forma, reclaman una retribución que se ajuste a los beneficios históricos que registra la compañía. El fabricante de chips multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), en comparación interanual, gracias al auge global de la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, la dirección de Samsung Electronics propone destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo tras el fracaso a última hora del diálogo que las acciones colectivas de los sindicatos deben mantenerse dentro de "ciertos límites" y no causar "graves perjuicios" a otros.

En los últimos días, el primer ministro, Kim Min-seok, advirtió de que están considerando todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

El Gobierno surcoreano no se ha limitado a pedir un acuerdo entre las partes, sino que ha tomado un papel activo como mediador a través de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales.

En este sentido, su presidente, Park Soo-keun, manifestó este miércoles que, si ambas partes llegan a ponerse de acuerdo, acogerá cualquier cambio de postura "en cualquier momento, de día o de noche, entre semana o en festivo".

A finales de abril, entre 34.000 y 39.000 empleados, según la Policía y los organizadores, se manifestaron frente a la sede de la compañía en Pyeontaek, en una protesta de una escala sin precedentes en la historia de la firma.

La presión de los trabajadores aumentó después de que el rival de Samsung Electronics, SK hynix, pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo a incentivos.

En este contexto, se está produciendo un flujo de talento de Samsung Electronics, durante décadas sinónimo de empleo estable, prestigio social y ascenso económico, hacia SK hynix.