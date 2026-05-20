Condenan a 89 años de prisión a un hombre acusado en Zimbabue de ser un asesino en serie

El magistrado Francis Mapfumo dictó la condena tras declarar a Zvitsva, de 35 años, culpable de cinco cargos de intento de asesinato, cuatro de violación y uno de robo, cargos que el propio acusado había admitido en una audiencia del pasado jueves.

Se espera que el acusado enfrente quince cargos de asesinato en otro juicio en el Tribunal Superior de Zimbabue.

Zvitsva, que este miércoles se mantuvo tranquilo y sonriente durante la lectura del veredicto, cometió los crímenes entre enero y diciembre de 2025 en la localidad de Guruve, en la provincia norteña de Mashonaland Central, antes de ser capturado por fuerzas especiales de seguridad.

En la sentencia, el juez Mapfumo enfatizó la gravedad y premeditación de los hechos, señalando que el condenado atacaba a víctimas vulnerables mediante movimientos calculados, empleando armas peligrosas y una violencia desmedida.

“Los delitos fueron premeditados. Atacaba a víctimas vulnerables antes de cometer los crímenes, sometiéndolas a actos degradantes; tras violarlas, intentaba asesinarlas”, declaró el magistrado durante la sesión judicial a la que tuvo acceso EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El juez añadió que los actos de Zvitsva “deshumanizan y traumatizan a las víctimas, exponiéndolas a enfermedades de transmisión sexual”.

Entre las víctimas se encuentran una mujer de 62 años y una menor de 14, a quien violó e intentó asesinar, así como un niño de diez años al que atacó e intentó herir de muerte con una lanza.

La audiencia de este miércoles, que generó gran expectación social en el país, contó con la presencia en el tribunal de la primera dama de Zimbabue, Auxillia Mnangagwa, que ha seguido de cerca el proceso.

Su asistencia buscaba visibilizar la lucha del Estado contra la violencia de género y dar apoyo institucional a las familias sobrevivientes de la comunidad de Guruve, según recogen medios locales.

El criminal fue arrestado el pasado enero tras permanecer prófugo durante semanas, oculto en zonas montañosas de Mashonaland Central, donde se desplegó un amplio operativo de búsqueda.