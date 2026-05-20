Congresistas republicanos ven “justicia” en una posible acusación contra Raúl Castro

"El día de hoy todo indica que a Raúl Castro lo van a poner en la lista de los malos (...) por eso hoy es un día glorioso para los cubanos porque la ayuda ha llegado y porque EE.UU. después de 67 años ha decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas", dijo la legisladora María Elvira Salazar.

Salazar, congresista cubanoestadounidense de uno de los distritos con mayor presencia del exilio isleño en Miami, celebró como "un antes y un después" el inminente anuncio del caso federal contra el menor de los Castro, relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron cuatro personas.

Este anuncio, adelantado por medios, coincide con la fecha de la toma de posesión del primer presidente elegido democráticamente en Cuba, el 20 de mayo de 1902, que la comunidad cubana en EE.UU. reivindica como el Día de la Independencia y el Gobierno de La Habana rechaza como el inicio de una república bajo tutelaje estadounidense.

"Esto no solamente es traer justicia para Mario (de la Peña), para Pablo (Morales), para Carlos Costa y para Armando Alejandre, sino traer justicia para el pueblo cubano, un pueblo que lleva años esperando que EE.UU., el gran vecino del norte, los ayude", dijo al mencionar los nombres de los fallecidos en el derribo de las avionetas.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart advirtió que "es lamentable" que se acuse a Castro, de 94 años, solo por este incidente, porque el exmandatario cubano "tiene muchos más delitos" por los que responder.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo este miércoles un llamado a los cubanos de la isla a apoyar la "nueva Cuba" propuesta por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y a rechazar a las élites militares que solo se han enriquecido a costa del pueblo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, culpó al Gobierno cubano de la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos, al que el secretario no se refirió en su mensaje.

Las palabras de Rubio en español llegan en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de "una manera u otra" y sanciones contra el liderazgo cubano.