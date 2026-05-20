Descontento de los supermercados en R.Unido por presión del Gobierno para limitar precios

El consejero delegado de los grandes almacenes Marks & Spencer (M&S), Stuart Machin, ha criticado con dureza la iniciativa del Gobierno británico, que ha calificado de "completamente absurda", según informa este miércoles el Financial Times (FT).

El responsable británico del Tesoro, Dan Tomlinson, confirmó hoy que se mantuvieron conversaciones con representantes de los supermercados "sobre las medidas que pueden adoptar para ayudar a la gente a afrontar el coste de la vida".

La BBC cree saber que el Gobierno ha ofrecido a los supermercados flexibiliziar las regulaciones a cambio de que congelen precios de algunos alimentos básicos como huevos, leche o pan.

Según el FT, el director de M&S dijo que no es responsabilidad del Gobierno gestionar las empresas y que, en cambio, debería implementar cambios en los impuestos y otras regulaciones para limitar el impacto de los precios en los consumidores.

"No creo que el Gobierno deba intentar gestionar las empresas, sino que debería intentar comprenderlas mejor", afirmó Machin, quien es muy crítico con las políticas del Ejecutivo laborista.

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Además, el Consorcio Británico de Minoristas (BRC, por sus siglas en inglés), que representa a los supermercados, afirmó que los "controles de precios al estilo de los (pasados) años 70" obligarían a los minoristas a vender con pérdidas.

La consejera delegada del BRC, Helen Dickinson, dijo a los medios que, en lugar de introducir controles de precios, el Gobierno debe centrarse en cómo reducir los costes de las políticas que, en primer lugar, están elevando los precios de los alimentos.

"El Reino Unido tiene los precios de alimentación más asequibles de Europa Occidental gracias a la feroz competencia entre los supermercados", puntualizó.

Las propuestas de las autoridades a los supermercados salen a la luz en momentos en que el Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, no ha ocultado la inquietud por el impacto que el cierre del estrecho de Ormuz, por la guerra en Irán, pueda tener en la economía.

Machin afirmó que M&S ya registraba pérdidas en la venta de leche, pan y plátanos, y resaltó que el alza de la contribución a la seguridad social que pagan las empresas por sus empleados había contribuido al incremento de los precios de los alimentos.

Las empresas están intentando minimizar las subidas de precios para los consumidores "en un contexto de circunstancias muy difíciles impuestas por el Gobierno", añadió.

La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) informó hoy de que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido bajó en abril hasta un 2,8 % interanual, frente al 3,3 % de marzo.

Según la ONS, el descenso en las facturas eléctricas en los hogares británicos empujó la inflación a la baja, que aún se mantiene por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %. La caída de la electricidad respondió al paquete de ayudas del Gobierno para el pago de las facturas energética por la guerra de Irán.