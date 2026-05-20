Destruyen en Paraguay casi ocho toneladas de marihuana destinadas al mercado brasileño

La operación, en la que participaron integrantes de la Senad, del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público, tuvo lugar en la localidad de Colonia Potrero Sur.

En total, indicó la Senad en un comunicado, se detectaron y destruyeron siete campamentos interconectados donde estaban almacenados 7.940 kilos de marihuana.

La mayoría de la carga estaba "acondicionada y prácticamente lista para su traslado hacia estructuras de tráfico transfronterizo", agregó la nota, que dio cuenta del hallazgo de prensas de hierro, gatos hidráulicos y otros elementos para el procesamiento de la droga.

En los campamentos fueron descubiertos igualmente alimentos, colchones, enseres personales y herramientas para -según la entidad antidrogas- sostener de "forma permanente las operaciones ilícitas".

La Senad estimó que la destrucción de la carga de marihuana y los campamentos ocasionó un perjuicio a las organizaciones del narcotráfico que supera el millón de dólares.