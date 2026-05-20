Detenido el exportero de la selección iraní por "propaganda contra la seguridad nacional"

El anuncio oficial de la detención se produjo después de que su esposa, Maryam Abdolahi, denunciara en las redes sociales que el exfutbolista, de 37 años, se encuentra encarcelado “en condiciones muy duras de aislamiento".

“El mencionado individuo (Mazaheri) intentó abandonar ilegalmente el país a través de las fronteras occidentales, tras cambiar su apariencia y pagar sobornos a agentes fronterizos, pero fue detenido en el momento de la salida”, aseguró la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.

El medio añadió que el exguardameta de la selección y del club Esteghlal de Teherán está siendo investigado por “actividades propagandísticas contra la seguridad nacional en tiempos de guerra” e “intento de cruce ilegal de la frontera”.

Además, rechazó las denuncias de la esposa de Mazaheri, quien dijo en Instagram ayer que su marido se encuentra en “condiciones muy duras de aislamiento” en la prisión central de Urmia, en el noroeste del país.

Mizan no precisó la fecha de la detención del exfutbolista, pero su esposa aseguró que lleva meses luchando por la liberación de su marido.

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Abdolahi afirmó además que Mazaheri “siempre defendió la verdad” y pidió a la comunidad deportiva, a los medios y a la población que apoyen su caso y exijan “transparencia y una revisión inmediata y justa”.

El pasado 24 de febrero, Mazaheri publicó un video en redes sociales sobre la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales de enero, en el que responsabilizaba al ya fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, quien murió el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.

Las autoridades iraníes reconocieron la muerte de 3.117 personas durante las protestas, aunque la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra a más de 7.000 fallecidos.

Mazaheri, de 37 años, formó parte de la selección nacional iraní durante varios años e incluso fue convocado para el Mundial de Rusia 2018, aunque no disputó ningún partido en el torneo.