EAU condena a 3 años de cárcel a hombre por defender el matrimonio infantil en Marruecos

El Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi, a través de su Sala de Seguridad del Estado, ordenó también la retirada del vídeo considerado ofensivo, el cierre de las cuentas del acusado en redes sociales y la confiscación del teléfono móvil utilizado en el incidente, conforme a la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos, el acusado fue sometido a un juicio acelerado después de que las investigaciones determinaran que difundió un vídeo en el que afirmaba falsamente que la legislación marroquí permite el matrimonio de niñas menores de edad.

Las pesquisas concluyeron que el condenado empleó "expresiones susceptibles de incitar a la sedición, al odio y a la discriminación social, además de perjudicar las relaciones fraternales entre los pueblos emiratí y marroquí".

Según la investigación, el condenado realizó estas declaraciones en un vídeo que compartió a sus amigos y conocidos durante un viaje turístico a Marruecos y en el que les instaba a viajar a ese país norteafricano para casarse con niñas menores de edad, de 14 años o menos.

El vídeo desató una ola de controversia e indignación en los medios de comunicación marroquíes y en los círculos de derechos humanos, ya que contenía declaraciones que muchos consideraron que promovían el matrimonio infantil y la explotación de las niñas.

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Las autoridades emiratíes consideraron que estos actos constituyen una grave violación de las leyes nacionales y de los valores sociales establecidos en Emiratos Árabes Unidos.