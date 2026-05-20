Ecuatoriano participará en un festival internacional de helado artesanal en Italia

Entre unos mil postulantes a nivel mundial, solo cincuenta fueron elegidos para formar parte de esta edición y entre ellos Andrade es el único representante ecuatoriano seleccionado.

A nivel regional, solo países como Ecuador, Panamá y Colombia tendrán representación dentro del festival, lo que convierte esta participación en un importante reconocimiento para la gastronomía ecuatoriana y para el crecimiento de la heladería de autor en Latinoamérica, señaló el mensaje.

El Festival Sherbeth se realizará del 13 al 16 de noviembre en Palermo (Italia) y reunirá a destacados profesionales de distintas partes del mundo que trabajan bajo altos estándares técnicos, procesos tradicionales y una cuidadosa selección de ingredientes naturales.

Más allá de una competencia, Sherbeth se ha consolidado como un espacio donde el helado se entiende como cultura, innovación, creatividad e identidad territorial, reza la nota.

La presencia de Andrade en este escenario consolida la proyección internacional del talento ecuatoriano dentro de una de las industrias gastronómicas más especializadas y competitivas del mundo.

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Con esta clasificación, Andrade se incorpora a un selecto grupo de profesionales reconocidos a escala global, con lo que se fortalece su lugar como uno de los referentes latinoamericanos de la heladería contemporánea.

Este reconocimiento se suma a otros hitos importantes en la trayectoria de este maestro heladero ecuatoriano, como haber obtenido el premio al Mejor Helado de América y convertirse en el primer ecuatoriano clasificado para la 'Gelato World Cup 2026', en Italia, con lo que consolida una carrera enfocada en la innovación, la técnica y la proyección internacional del helado ecuatoriano.