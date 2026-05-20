El CAC-40 gana un 1,70 % con algunos signos de distensión con el petróleo y la deuda

El CAC-40 comenzó el día ligeramente a la baja, en el que sería el mínimo de la sesión con 7.954,57 puntos, pero al cabo de unos minutos pasó a territorio positivo y desde media mañana superó también el umbral simbólico de los 8.000 puntos.

El ascenso se aceleró sobre todo por la tarde, una vez que habían comenzado los intercambios en Wall Street, cuando el indicador sobrepasó el listón de los 8.100 puntos y llegó a un máximo de 8.175,24 puntos a unos minutos del cierre.

En una jornada de fuerte actividad, en que cambiaron de manos acciones por valor de 4.356 millones de euros, el índice terminó en 8.117,42 puntos, lo que significa que en una semana se ha apreciado un 1,46 %, pero en el último mes ha sufrido una caída del 2,48 % y del 4,59 % en tres meses.

En el frente de los valores, la mayor subida del selectivo fue para el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (5,98 %), aupado por las expectativas sobre el gigante Nvidia, que debía presentar sus resultados trimestrales al cierre de la Bolsa de Nueva York.

También tuvo un fuerte avance el operador del mercado bursátil de París Euronext (5,20 %), el gigante siderúrgico ArcelorMittal (4,96 %), el banco Société Générale (4,39 %) y el fabricante de material eléctrico Legrand (3,85 %).

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En el otro extremo, el mayor batacazo del día fue para la sociedad de consultoría y programas informáticos para las empresas Capgemini, que cedió un 3,23 %, seguido por el constructor automovilístico Renault, que bajó un 1,03 %, el operador de telecomunicaciones Orange (-0,61 %) y la sociedad de publicidad Publicis (-0,41 %).