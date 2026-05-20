El canciller de Bolivia denuncia ante la OEA "amenazas" a la democracia por las protestas

"En las últimas semanas se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional", afirmó el ministro en su intervención por videollamada, desde La Paz, ante el Consejo Permanente de la OEA.

Aramayo denunció ataques a instituciones, amenazas a funcionarios y cortes de rutas estratégicas que afectan el suministro de alimentos, combustible e insumos médicos.

El jefe de la diplomacia boliviana compareció ante el organismo para solicitar atención y acompañamiento internacional ante lo que describió como una situación que "compromete los derechos fundamentales".

Bolivia vive desde hace 15 días una ola de protestas impulsadas por sindicatos, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales contra varias medidas económicas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre y enfrenta demandas de renuncia.

Las movilizaciones incluyen bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, con especial impacto en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde se concentran las principales protestas.

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El canciller sostuvo que, si bien el Gobierno reconoce el derecho a la protesta pacífica, "ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación" ni la vulneración de derechos.

Asimismo, indicó que la magnitud de la crisis ha llevado al Estado a solicitar apoyo humanitario a países aliados para garantizar el abastecimiento de bienes esenciales a la población.

El ministro defendió que el Gobierno de Paz ha actuado con "prudencia, contención y apego al Estado de derecho", y aseguró que se mantienen abiertos los canales de diálogo para buscar una salida a la crisis.