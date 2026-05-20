El cine tailandés vuelve a la Quincena de Cineastas de Cannes después de casi dos décadas

La película sigue el inusual viaje de un hombre que decide llevar a su madre enferma y a nueve miembros de su familia a una peregrinación de un día por distintos templos, después de que una inquietante predicción sobre una muerte inminente sacuda el equilibrio familiar.

La Quincena de Cineastas es la sección paralela del festival dedicada a las miradas de autor con espíritu independiente, creada en 1969 para descubrir películas de jóvenes autores y celebrar las obras singulares de directores reconocidos.

El largometraje, dirigido por Sompot Chidgasornpongse, cuenta además con la producción de Apichatpong Weerasethakul, el único cineasta tailandés que ha conquistado la Palma de Oro, el máximo galardón otorgado por el festival, gracias a "El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas" en 2010.

En esta 79.ª edición también compite el corto "¿Qué buscas en la oscuridad?", dirigido por Tossaphon Riantong, tras haber sido seleccionado para la Semana de la Crítica y convirtiéndose en el primero de la historia del país asiático en ser elegido para esta categoría, según la ministra de Cultura, Sabeeda Thaised.

La presencia tailandesa en Cannes llega en un momento de creciente proyección internacional para el cine del país, impulsado en los últimos años por una nueva generación de directores independientes y por el reconocimiento de títulos como "Solids by the Seashore" o "Anatomy of time", que han ayudado a consolidar a cineastas asiáticos en el circuito de festivales europeos.