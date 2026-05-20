El ELN declara un cese el fuego unilateral por elecciones presidenciales en Colombia

"El cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio del presente año", señaló en un comunicado esa guerrilla, que para las elecciones legislativas de marzo también hizo una tregua.

Según ese grupo armado ilegal, este cese el fuego fue decidido por "su respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral" en el que, según afirma, "ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos".

"La Dirección Nacional del ELN orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado" durante ese periodo, agregó.

La campaña para estas elecciones presidenciales ha estado marcado por un aumento de los hechos de violencia y amenazas contra candidatos y electores en distintas partes del país.

Varios candidatos presidenciales, entre ellos el izquierdista Iván Cepeda, la derechista Paloma Valencia y el ultraderechista Abelardo de la Espriella han denunciado amenazas en su contra en las últimas semanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio del año pasado, el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido opositor de derecha Centro Democrático fue gravemente herido en un atentado atribuido a una de las disidencias de las FARC y murió dos meses después, el 11 de agosto.

El pasado viernes, el coordinador de la campaña de De la Espriella en la localidad de Cubarral, en el departamento del Meta (centro), el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros junto con el exsecretario de Gobierno de ese municipio Fabián Cardona.

Este crimen se suma al de Mileidy Villada González, del Centro Democrático y presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), quien fue asesinada por sicarios el pasado 7 de mayo.

El ELN anunció al martes la liberación de siete personas, entre ellas una ciudadana venezolana, que tenía secuestradas en el convulso departamento de Arauca (este), horas después de que fueran asesinadas seis personas en un ataque en Ábrego, en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, matanza que las autoridades atribuyen a esa guerrilla.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales será este 31 de mayo y, en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, será necesaria una segunda ronda el 21 de junio entre los dos más votados.