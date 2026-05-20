El Fondo para la Diversidad de Cultivos, "honrado" por el Princesa a la Bóveda de Semillas

"La Bóveda Global de Semillas de Svalbard es especial por las semillas y también por el nivel de confianza y cooperación que hay tras ellas", declaró a EFE el director ejecutivo del Fondo -también conocido como Crop Trust, por su nombre en inglés-, Stefan Schmitz.

"En un momento en el que tantas cosas en el mundo nos dividen, la Bóveda de Semillas demuestra que las naciones todavía están dispuestas a unirse para proteger algo que pertenece a toda la humanidad: nuestra capacidad para seguir alimentándonos en el futuro", subrayó el representante de la fundación con sede en Bonn (Alemania).

Schmitz añadió que el Fondo está profundamente agradecido a sus socios noruegos y que se ve "honrado" por el reconocimiento recibido con el galardón.

En un comentario a EFE, el ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtrøe, había recalcado ya que el premio es "un importante reconocimiento a la cooperación internacional e intergubernamental" que ha hecho posible el objetivo de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard es un banco ubicado bajo el suelo del Ártico que cuenta con la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas debidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias.