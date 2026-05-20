El Gobierno noruego agradece el "honorable" premio a la Bóveda de Semillas de Svalbard

"Me gustaría agradecer a la Fundación Princesa de Asturias este honorable premio, en nombre del Gobierno de Noruega y de nuestros socios, Crop Trust (Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos) y NordGen (Banco Genético Nórdico)", señaló el ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtrøe, en un comentario enviado a EFE.

"Juntos somos responsables de las operaciones de la Bóveda Global de Semillas y hemos financiado el Banco Mundial de Semillas desde su creación hace casi 20 años", añadió.

El ministro recalcó que, junto con más de 130 depositantes de todo el mundo, "hemos garantizado la preservación de hasta 1,3 millones de recursos genéticos de nuestros cultivos alimentarios más importantes para el futuro".

Por ello, "este premio constituye un importante reconocimiento a la cooperación internacional e intergubernamental que ha hecho posible todo esto",

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 distinguió este miércoles a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard por representar un modelo de "multilateralismo eficaz" en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios y "el conocimiento acumulado durante milenios" por las distintas culturas agrarias de todo el planeta.

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Con más de 1,3 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, "esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad", el jurado ha valorado "la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras".

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, una iniciativa liderada por Noruega, es un banco ubicado bajo el suelo del Ártico que cuenta con la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas debidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias.

La candidatura de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard fue presentada por Manuel Toharia Cortés, asesor científico y ambiental del Oceanogràfic de Valencia y de la Fundación Azul Marino de la Comunidad Valenciana hasta su jubilación en 2023, y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.