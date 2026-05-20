El jurado reconoce la preservación en Svalbard del conocimiento acumulado durante milenios

Con más de 1,3 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, "esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad", el jurado ha valorado "la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras".

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, una iniciativa liderada por Noruega, es un banco ubicado bajo el suelo del Ártico que cuenta con la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas debidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias.

Así lo recoge el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo por el presidente del jurado, que ha estado presidido por el exministro y expresidente de UNICEF Comité Español, Gustavo Suárez-Pertierra.

La candidatura de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard fue presentada por Manuel Toharia Cortés, asesor científico y ambiental del Oceanogràfic de Valencia y de la Fundación Azul Marino de la Comunidad Valenciana hasta su jubilación en 2023, y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

Este banco mundial de semillas toma el relevo como ganador del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, al que en esta edición optaban otras treinta y una candidaturas, del economista y político italiano Mario Draghi, que el año pasado fue distinguido como "símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria".

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En las ediciones más recientes fueron galardonados la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (2023); la exregatista británica Ellen MacArthur, impulsora de la economía circular desde la fundación a la que da nombre (2022); la Campaña por la Educación Femenina en África (2021); la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI, The Vaccine Alliance) (2020), y el matemático e ingeniero Salman Khan y la Khan Academy (2019).

También han sido merecedores de este galardón, entre otros, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) y el Acuerdo de París; Wikipedia; la Fundación Fulbright; la sociedad Max Planck; Cruz Roja y Media Luna Roja; Al Gore; la Fundación Bill y Melinda Gates; Helmut Kohl; Mario Soares; Isaac Rabin y Yaser Arafat, o Frederick De Klerk y Nelson Mandela.

El de Cooperación Internacional ha sido el cuarto de los ocho galardones en fallarse en la XLVI edición de los Premios Princesa de Asturias.

La semana pasada se decidió el de Investigación Científica y Técnica, que recayó en los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la tecnología que permite la secuenciación de ADN de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

Las dos semanas anteriores fueron distinguidas la productora de animación japonesa Studio Ghibli, con el de Comunicación y Humanidades, y la cantante estadounidense Patti Smith, con el de las Artes.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo (norte de España) acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.