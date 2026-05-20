El médico estadounidense contagiado de ébola llega a Alemania para ser tratado

"De momento no daremos informaciones sobre el estado de salud del paciente. Ha sido internado en La Charité en una unidad única en Alemania. Nuestros médicos, médicas y el personal de enfermería se concentrarán en el diagnóstico y en el tratamiento", dijo a EFE el portavoz del hospital, Markus Heggen.

Stafford se encuentra en el Campus Virchow de La Charité, situado en el barrio de Wedding de la capital alemana.

Las autoridades estadounidenses había pedido ayuda a Alemania para que recibiera y tratase al médico. Una de las razones para ello es que el vuelo a Alemania es más corto que un vuelo a EE.UU.

El misionero y médico estadounidense contrajo el virus mientras estaba trabajando con pacientes con ébola en el hospital Nyankunde, según la organización cristiana Serge, fundada en Pensilvania (EE.UU.).

Otros dos misioneros de Serge, incluyendo la esposa de Stafford, Rebekah, y el doctor Patrick LaRochelle, también estuvieron expuestos al virus pero no presentan síntomas.

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La Charité tiene en Virchow una estación especial que permite un aislamiento total que reduce al mínimo el peligro de nuevos contagios.

Además, es la única unidad en Alemania que combina infectología con cuidados intensivos y, según el Ministerio de Sanidad, el personal tiene entrenamientos constantes -dos veces al vez- en los que se prepara para atender situaciones de emergencia.

El riesgo de la actual epidemia de ébola en RDC y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es "bajo" a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).