El nuevo reglamento de extranjería en España permitió resolver un 25 % más de expedientes

Entre mayo de 2025 y el pasado mes de abril se registraron 1.642.209 solicitudes, un 32,4 % más de peticiones para residir y trabajar en España que el año anterior, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

La nueva normativa entró en vigor el 20 de mayo de 2025 con el objetivo de reducir plazos y trámites, eliminar duplicidades, reforzar los derechos de trabajadores y satisfacer las demandas del mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos del país, algo que, a tenor de los datos, "se está cumpliendo", según el ministerio.

En este primer año de aplicación, siete de cada diez expedientes resueltos (1.042.112) lo han sido al amparo del nuevo reglamento, lo que para el Gobierno demuestra "la rápida adaptación" en los procesos de extranjería.

Entre los 1.482.054 expedientes resueltos en este último año, el 75 % se refieren a solicitudes iniciales, mientras un 16,5 % a renovaciones y el 8,2 % a larga duración.

Dentro de las iniciales, las más comunes son residencia temporal por circunstancias excepcionales (398.293), residencia temporal (334.055) y estancia en España (169.949).

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En cuanto a las nacionalidades de procedencia de las personas con expedientes resueltos, el 56 % procede de América (822.901), el 29 % de África (432.556), el 11 % de Asia (141.559) y el 4 % de Europa (62.447).

Este buen desempeño del reglamento propició en abril, según el ministerio, un récord histórico en la cifra de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con 3.248.247 afiliados de media, un 8,4 % más que hace un año.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, resaltó el "carácter articulador de la norma" por permitir, el pasado mes de abril, la apertura del proceso de regularización extraordinaria de migrantes a través de la figura del arraigo y por haberlo reforzado con cinco modalidades.

El Gobierno recordó que, desde 2022, se han otorgado 750.000 autorizaciones de arraigo y más de 241.000 personas con este tipo de permiso trabajan y cotizan a la Seguridad Social, casi un 40 % más que el año anterior.

La ministra aseguró que España es "un ejemplo en política migratoria" por su capacidad para "dar una respuesta segura y ordenada" al tiempo que incorpora talento de otros países, lo que le permite ser líder en crecimiento económico y creación de empleo.