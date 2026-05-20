Exteriores israelí recrimina "vergonzosa actuación" del ministro que humilló a activistas

"Usted causó daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez", dijo Saar en un comunicado en X.

"No, usted no representa a Israel", añadió, antes de decir que con imágenes como esta "echa por tierra los enormes esfuerzos profesionales y exitoso" de soldados y otros funcionarios.

Ben Gvir visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud, detenidos en el puerto de Ashdod (sur de Israel), y difundió un vídeo en el que aparecen maniatados en el suelo y hacinados mientras se burla de ellos.

"¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera israelí y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo mientras un altavoz emite el himno nacional.

"Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes.

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El ministro, a cargo de la Policía israelí, ya visitó a activistas de otras flotillas anteriores que se dirigían a Gaza. En octubre, acudió a la prisión en el desierto del Néguev a la que fueron enviados cerca de 400 de ellos después de que denunciaran sus condiciones de detención.

"Cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece que se le trate como tal", dijo entonces, y añadió: "Si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba".

En esa ocasión, varios activistas de la Flotilla deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas.

Desde su llegada al gobierno, Ben Gvir ha promovido la escasez de alimentos, la falta de higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes, además de la pena de muerte para los condenados por asesinato en actos de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento.