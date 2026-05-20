FundéuRAE: “avatar” se escribe sin tilde

Sin embargo, es habitual encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: “Una aplicación para crear tu ávatar personalizado”, “Cómo es el ávatar desarrollado con inteligencia artificial que habla y piensa como el futbolista” o “Admirar y seguir en redes sociales a un ávatar”.

Esta palabra tiene varios sentidos en español y entre ellos está, según el diccionario académico, el de ‘representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales’. En todos los casos es una voz aguda que se escribe sin tilde porque termina en consonante distinta de “n” o “s”, por lo que la grafía adecuada en español es “avatar”, y no “ávatar”.

Así, en los enunciados anteriores lo recomendable habría sido escribir “Una aplicación para crear tu avatar personalizado”, “Cómo es el avatar desarrollado con inteligencia artificial que habla y piensa como el futbolista” y “Admirar y seguir en redes sociales a un avatar”.

Cabe recordar que esta voz hace el plural regular (“avatares”), por lo que no es apropiado mantenerla como invariable (“los avatar”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.