Gobierno alemán insta a Israel a desistir del plan de demoler aldea beduina en Cisjordania

En una rueda de prensa ordinaria en Berlín, Josef Hinterseher, portavoz de Exteriores, dijo que el Ministerio ha tomado nota "con suma preocupación" de las declaraciones de Smotrich y que las rechaza rotundamente.

"No debe haber desalojos y exigimos al Gobierno israelí que desista de estos planes", dijo, y recordó que el Ejecutivo alemán ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esta cuestión en el pasado.

Reiteró la posición del Gobierno alemán, clara y que no ha cambiado, en cuanto a que "las medidas unilaterales, como parte de una intensificación generalizada de la política de asentamientos -en la que se inscribe todo esto-, en Cisjordania, violan el derecho internacional y entrañan el riesgo de provocar aún más inestabilidad en la región, en la propia Cisjordania".

Supone, además, "un obstáculo considerable para una solución de dos Estados".

A la pregunta de si Alemania detendría a ministros israelíes sobre los que pueda pesar una orden de arresto en caso de ingresar en territorio alemán, el portavoz señaló no poder decir nada al respecto, ya que en este caso concreto, se trata de una supuesta orden de detención de la CPI, ya que desde 2025 ya no se hacen públicas.

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"Lo único que puedo decirle es que Alemania es uno de los principales defensores de la Corte Penal Internacional y del derecho penal internacional, y esta postura no ha cambiado en absoluto", aseguró.

En un discurso en directo, Smotrich anunció esta semana la demolición de la aldea como "contraataque" a la orden de arresto, que calificó de "declaración de guerra" de un "tribunal antisemita".