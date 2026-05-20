Guterres valora el viaje de Xi a Washington, ante la falta de avances con Trump en Pekín

"Seamos claros, no se logró ningún gran avance" en la visita de Trump a Pekín, "por lo que la visita del presidente Xi a Washington tiene una importancia enorme", aseguró Guterres durante una rueda de prensa en Tokio.
Durante su viaje a China la semana pasada, el mandatario estadounidense invitó a Xi a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, cuando está previsto que se celebre la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que el presidente chino no suele asistir.
"Por nuestra parte, siempre estaremos encantados de recibirle", dijo Guterres sobre la posibilidad de que el mandatario acuda a la Asamblea.
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, confirmó a finales de la semana pasada que Xi viajará a Estados Unidos en otoño, y destacó que "ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado", en declaraciones a la prensa.
El canciller dijo que la relación entre China y Estados Unidos "es la más importante y compleja del mundo" y subrayó que la diplomacia entre jefes de Estado es la "estrella guía" de la relación.
También apuntó que, durante la reunión que mantuvieron Xi y Trump en Pekín el viernes pasado, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante encuentros, llamadas telefónicas e intercambio de correspondencia.