Hallan en Perú restos de 9 víctimas de Sendero Luminoso, tras más de 30 años desaparecidas

Los restos fueron ubicados en zonas silvestres del municipio selvático de Mazamari, en la céntrica región de Junín, como parte de cinco investigaciones humanitarias, lideradas por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Selva Central, de acuerdo a un comunicado emitido este miércoles por esta institución.

Las muertes se produjeron entre 1990 y 1993, y desde entonces estas personas permanecían como desaparecidas de manera forzada.

Con estas exhumaciones se busca determinar si los restos y los elementos asociados (prendas y enseres) encontrados son los de los hermanos Abraham y Máxima Osores H., Julián Osores B. y Emiliano Paitampoma, quienes habrían sido torturados y asesinados por miembros de Sendero Luminoso en junio de 1990, en la localidad de Dos de Mayo.

Asimismo, Adán Casishahuana falleció en 1991 por un disparo activado en una trampera (trampa a ras de suelo) que habría sido elaborada por terroristas de Sendero Luminoso.

En tanto, Aquiles Osores también murió en 1990, mientras que Bernardo Espinoza y una menor de 15 años habrían fallecido entre 1990 y 1993.

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Luis Alá, por su parte, habría sido interceptado por senderistas en 1992, entre los centros poblados de Sol de Oro y Dos de Mayo, donde fue asesinado con armas de fuego.

Las exhumaciones se realizaron con apoyo del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), efectivos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entidades que brindaron soporte en el traslado y acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.

De acuerdo a la CVR, Sendero Luminoso fue el causante del mayor número de víctimas registradas en el conflicto armado interno, desatado por esta organización maoísta fundada por Abimael Guzmán, que buscaba replicar la guerra popular china en Perú con acciones terroristas como masacres y coches bomba.

Durante este tiempo también entró en acción el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que también buscó tomar el poder por medio de las armas, con acciones como la toma de la residencia del embajador de Japón.

La subversión de estos grupos fue respondida del Estado peruano en ocasiones con violaciones sistemáticas a los derechos humanos y numerosas matanzas y desapariciones forzadas, que derivaron también en condenas de altos mandos militares e incluso el propio presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado como autor mediato (con dominio del hecho).