Hamás condena la decisión de Somalilandia de abrir una embajada en Jerusalén

"Rechazamos y condenamos en los más fuertes términos la insistencia de la región separatista de 'Somalilandia' en seguir adelante con medidas de normalización con la entidad sionista criminal y su intención de abrir una embajada en la Jerusalén ocupada", recoge el texto de Hamás.

El grupo islamista ve en la decisión un "ataque flagrante" a los derechos del pueblo palestino y un sesgo a favor de los "proyectos de judaización sionistas" en los territorios palestinos y sus lugares sagrados.

El comunicado de Hamás llega a raíz de la reciente visita del primer embajador somalilandés en el exterior, Mohamed Haji, a Israel, donde ejercerá el cargo.

Durante la visita, Haji anunció la intención de abrir la embajada en Jerusalén, un gesto visto como altamente político por el carácter ocupado de la ciudad.

Siete países cuentan hasta ahora con embajada en la ciudad santa: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mayoría de naciones mantienen su embajada en Tel Aviv y cuentan en su lugar con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos de los cuales, como el de España, se establecieron antes del nacimiento del Estado de Israel, y que sirven también para dar servicio a los palestinos residentes en la ciudad y en el territorio ocupado de Cisjordania.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado su reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, una decisión que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente desde África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960 y situado en un lugar estratégico, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mayor desarrollo económico y estabilidad política que Somalia (de la que se separó en 1991).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento en 1991 del dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas como Al Shabab y señores de la guerra.