Huelga en la agencia portuguesa Lusa: los periodistas denuncian riesgos a su independencia

"El servicio de Lusa fue interrumpido a las 00:01 de hoy debido a una huelga de los trabajadores de la agencia. El servicio podrá ser restablecido cuando existan condiciones para tal", se indica en su servicio informativo.

Maria João Pereira, miembro de la Comisión de Trabajadores de Lusa, aseguró en declaraciones a EFE que convocan la huelga porque los nuevos estatutos "dejan la puerta abierta a una posible politización de Lusa y una injerencia en la independencia e imparcialidad de los periodistas".

En ese sentido, puso como ejemplo que esta nueva normativa prevé la creación de un consejo de supervisión compuesto por 13 miembros, de los cuales seis serán elegidos por el poder político.

Ese consejo no tendrá, sin embargo, "ningún poder efectivo", ya que las opiniones que emita serán no vinculantes.

Los trabajadores, afirmó Pereira, estaban a favor de que el Estado tomara posesión del 100 % de la agencia, que se revisaran los estatutos y que se creara un órgano de supervisión, "pero no de esta manera, que supone un riesgo para el trabajo de los periodistas de la agencia".

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En concreto, quieren que el consejo incluya a más integrantes, como representantes de la sociedad civil, periodistas y entidades independientes; y que sus pareceres sean vinculantes.

La periodista aclaró que el Gobierno les ha ofrecido realizar una revisión de los estatutos en un año, una oferta que los trabajadores rechazan, al considerar que "no es momento de ponerse a experimentar".

Para mostrar su rechazo a esta nueva normativa, los trabajadores tienen previsto también concentrarse este miércoles frente al Parlamento portugués en Lisboa, en el día en el que está previsto que los diputados debatan los estatutos de la agencia.

Pereira añadió que también han presentado una denuncia ante el organismo regulador luso para la prensa (ERC) y el Defensor del Pueblo, alegando que estos estatutos "pueden herir la legislación portuguesa y europea en lo que respecta a la independencia de los periodistas".

Desde 2024 el Estado fue aumentando paulatinamente su participación en la agencia, pasando del 50,2 % al 100 % actual, con la adquisición de las acciones en manos de entidades, como Global Media, Páginas Civilizadas, RTP, Público, Empresa do Diário do Minho y NP-Notícias de Portugal.

En noviembre de 2025, el Gobierno informó que había aprobado los nuevos estatutos de la Agencia Lusa, que inició sus actividades el 1 de enero de 1987.

Con este cambio, argumentaron, se modificaba su modelo de gobernanza "para reforzar su capacidad y agilidad ejecutiva, así como la independencia de su actividad informativa y noticiosa frente a los poderes políticos, económicos, sociales y deportivos".