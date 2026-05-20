Interpol ultima un acuerdo con Europol y Frontex para reforzar la coordinación

Agradeció a Moldavia y Francia ser los primeros en comenzar a intercambiar información sobre fronteras en el proyecto piloto Nexus.

También se mostró satisfecho del "principio de acuerdo básico" logrado para impulsar una "mayor coordinación entre Europol y Frontex".

Fuentes de la organización indicaron a EFE que este acuerdo podría ser refrendado en la próxima Asamblea General de Interpol, que se celebra en noviembre en Hong Kong.

Tanto Urquiza como el presidente de la organización, el francés Lucas Philippe, subrayaron la importancia estratégica de Europa y su posición relevante actual en el "mercado de la delincuencia organizada".

El secretario general citó el ejemplo de las rutas del tráfico de drogas con destino a puertos europeos.

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"Ningún país se puede enfrentar a estos desafíos solo", argumentó durante la inauguración de la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol, que celebra en la ciudad española de Toledo.

Así, el jefe policial brasileño animó a los asistentes, representantes policiales de unos 50 países, a dialogar e intercambiar opiniones para reforzar las conexiones de Interpol, "las que hacen posible su liderazgo".

Ambos dirigentes policiales internacionales valoraron la eficacia de la 19 bases de datos de más de 170 millones de registros sobre criminales que pueden consultar más de 25 millones de policías. Una de ellas, denominada ICSE, ha permitido identificar a más de 40.000 niños víctimas de abusos sexuales.

Urquiza también destacó la utilidad de herramientas como las notificaciones que impulsan la búsqueda de delincuentes reclamados. Solo en 2025 se emitieron más 9.000 notificaciones desde Europa al resto de países.

Añadió que el éxito de esas bases de datos se basa en que estén "al día" y se modernicen.

La conferencia debatirá durante hoy y mañana cuestiones como el crimen organizado; la ciberdelincuencia y el fraude digital; la inmigración irregular y el narcotráfico.