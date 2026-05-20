Jefe del Ejército israelí urge a aumentar los reservistas, con las tropas en alerta máxima

En un discurso a los comandantes de división, publicado por el Ejército, Zamir indicó que "junto al intenso y constante combate", las tropas deben "mantener un alto nivel de valores, profesionalismo y disciplina operacional".

Zamir afirmó que Israel ha "atacado y debilitado sistemática, contundente y metódicamente a Irán" y a todo su "eje" y que continuará operando "el tiempo que sea necesario, tanto en escenarios cercanos como lejanos".

Para ello, pidió ampliar el número de reservistas: "Este es un asunto fundamental para el funcionamiento operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel", dijo.

Precisamente este miércoles, el Ejército israelí aseguró en una comisión parlamentaria que tiene un déficit de 12.000 soldados, que puede crecer hasta 17.000, para hacer frente a las necesidades del país.

En total, el Ejército estima que en Israel hay entre 80.000 y 90.000 evasores del servicio. Según el diario The Times of Israel, el 50 % son ultraortodoxos y otro 25 % "probablemente" también pertenece a este grupo religioso.

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Israel mantiene su operación en Gaza pese al alto el fuego, donde invade en torno al 60 % del territorio palestino. También lleva a cabo redadas constantes en Cisjordania y ocupa áreas del sur del Líbano y Siria.

Además, las fuerzas armadas se encuentran a la espera ante la posibilidad de que la guerra con Irán se reanude.

Para todo ello, el Ejército de Israel aprobó un marco para poder llamar a filas hasta a 400.000 de sus reservistas y, durante la guerra, llegó a movilizar hasta unos 118.000.