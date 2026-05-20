La Guardia Revolucionaria iraní permite el tránsito de 26 buques por Ormuz en 24 horas

“En las últimas 24 horas, 26 embarcaciones, entre ellas petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales cruzaron el estrecho de Ormuz bajo la coordinación y protección de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, informó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.

El documento indicó que el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del petróleo y gas del mundo antes de la guerra, se está realizando con la obtención previa de la autorización y en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria.

El comunicado no detalla a qué países pertenecían los buques.

El jueves pasado, medios iraníes informaron de que Irán había permitido el tránsito a través del estrecho de buques chinos, el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó de visita oficial a Pekín.

De acuerdo con la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, esos buques cruzaron el estrecho de Ormuz siguiendo las rutas y protocolos establecidos por Irán, que mantiene un férreo control sobre el tránsito en la zona desde el inicio de la guerra.

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Al mismo tiempo, Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación, mientras el país ha informado de que pronto anunciará un nuevo mecanismo para el tránsito por la zona.

A pesar de ello, el Banco Central iraní anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de embarcaciones por cruzar Ormuz.

Estados Unidos ha respondido al control iraní sobre el estrecho de Ormuz con un cerco sobre los puertos y buques iraníes desde el 13 de abril y, hasta ahora, ha obligado a 89 embarcaciones a cambiar de rumbo, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).