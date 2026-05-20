La India prevé olas de calor cada vez más fuertes y frecuentes tras rozar los 48 grados

"Las olas de calor en la India se están volviendo más largas, más fuertes y más frecuentes", escribió el Departamento Meteorológico de la India (IMD) a través de su cuenta de X.

La advertencia se produce junto a la difusión de un estudio científico del propio departamento, el cual detalla cómo el patrón climático fenómeno El Niño influye directamente en estos eventos de temperaturas extremas y agrava los episodios de calor en territorio indio.

El Niño, un ciclo natural que eleva las temperaturas de los océanos cada 2 a 7 años, es cada vez más extremo por el cambio climático, provocando desde inundaciones en América hasta sequías y calor extremo en el sur de Asia.

El IMD indicó que ayer se registraron máximas de entre 40 y 47 grados en zonas del noroeste, oeste, centro y este del territorio indio. El pico de calor se produjo en la localidad de Banda, en el estado norteño de Uttar Pradesh, donde el termómetro alcanzó unos 48,2 grados.

Los pronósticos de la agencia señalan que las condiciones de calor de severo a muy severo continuarán golpeando diversas áreas de Punjab, Haryana, Chandigarh y Nueva Delhi en los próximos 5 días.

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Como parte de un plan de contingencia regional para paliar los efectos de las olas de calor, la administración de Delhi instaló una carpa pública de alivio térmico en una de las zonas más densamente pobladas, que opera de forma continua las 24 horas del día junto a una concurrida estación de metro en el casco histórico de la ciudad.

La escala de la iniciativa, que cuenta tan sólo con una zona de enfriamiento principal y unas 10 unidades móviles de hidratación en otros puntos de la ciudad, ha abierto un debate sobre su alcance en la que se estima como la segunda ciudad más poblada del mundo.

Esta alerta recuerda a las intensas olas de calor que golpean la India cada verano, con temperaturas que alcanzan los 47 grados en Nueva Delhi y pueden llegar a los 50 en otras zonas del norte del país, dejando decenas de muertos por insolación y obligando a ordenar el cierre inmediato de colegios.