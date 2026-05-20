La Policía de Ecuador incauta 190 paquetes de cocaína y detiene a dos personas en la costa

La operación permitió la detención de dos personas identificadas como Jostyn M. y Luis V., presuntamente vinculadas al tráfico de droga, informó el cuerpo policial.

De acuerdo con la institución, la droga incautada equivaldría a unas 200.000 dosis de cocaína y alcanzaría un valor de 8,8 millones de dólares en el mercado europeo.

En el operativo también se incautaron tres vehículos y dos teléfonos móviles.

Manabí es una de las provincias más afectadas por la actividad del crimen organizado y bandas criminales, catalogadas como "terroristas" desde la declaratoria del presidente Daniel Noboa de "conflicto armado interno" en el país, en enero de 2024.

Pese a ello, en 2025 hubo un récord de 9.281 homicidios, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.