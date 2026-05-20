La temperatura en Moscú bate el récord de calor de 129 años

"Según los últimos datos, los termómetros de la principal estación meteorológica de Moscú, ubicados en VDNJ, superaron los 30 grados centígrados, un nuevo récord diario de temperatura", indicó una fuente del servicio meteorológico a la agencia rusa TASS.

El especialista señaló que la máxima temperatura alcanzada un 20 de mayo en la capital rusa se registró en 1897, cuando alcanzó los 29,7 grados.

Se trata del segundo récord de esta semana, ya que la víspera el aire se calentó a 30,3 grados, superando el anterior máximo, correspondiente al 19 de mayo de 1972, cuando la temperatura en la urbe llegó a los 30,2 grados.

El Servicio Meteorológico de Rusia advirtió anteriormente que en el transcurso del miércoles la temperatura podría elevarse hasta 32 grados, aunque no descartó lluvias ocasionales en algunas partes de Moscú.

Las autoridades ya declararon el nivel naranja de alerta debido al intenso calor, poco habitual en esta época del año.

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A finales de abril, en las calles de la capital rusa aún había nieve y los termómetros superaban a duras penas los 0 grados.

A comienzos de mayo, la ciudad fue asolada por una ola de calor que duró apenas unos días, pero trajo temperaturas de casi 27 grados.

Mientras, la actual anomalía durará casi toda la semana, según los pronósticos, que auguran una bajada de temperaturas solo para el sábado.