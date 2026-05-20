Los apagones de este miércoles en Cuba afectarán a la vez hasta el 61% de la isla

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

La afectación diaria en la isla por los prolongados apagones ha superado en los últimos días el 60% durante el horario pico (tarde-noche); y el pasado jueves se reportó un récord del 70 % del país apagado simultáneamente en el momento de mayor demanda de energía.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.300 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.950 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.980 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

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En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. El bloqueo petrolero de Washington obligó a pararlos por falta de materia prima en enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El Gobierno cubano reconoció a mediados de la semana anterior que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", y "extremadamente tensa", situación que ha generado apagones de más de 22 horas en La Habana.

Diversos estudios independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Cuba precisa además, unos 100.000 barriles diarios para sus necesidades energéticas y sólo produce unos 40.000 en sus pozos.