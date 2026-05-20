Marruecos sufrirá una ola de calor con temperaturas de hasta 42 grados

Según informó la Dirección Nacional de Meteorología de Marruecos, este clima caluroso se produce tras una semana caracterizada por un ambiente frío y nevadas que afectaron las cumbres del Alto Atlas.

La misma fuente indicó que la ola de calor afectará las llanuras interiores, las costas atlánticas, las zonas situadas al oeste del Atlas, el Souss, el sureste, y las zonas del Sáhara Occidental.

La dirección meteorológica señaló que se espera que el aumento progresivo de las temperaturas continúe hasta alcanzar su pico durante el jueves y el viernes, cuando podrían superar las medias habituales de esta época del año entre 3 y 8 grados, especialmente en las zonas interiores y del sur, antes de que el tiempo experimente un ligero y gradual descenso a partir del lunes.

Se prevén temperaturas de entre 39 y 42 grados en las zonas interiores del Gharb, Loukkos y Chaouia, las llanuras interiores del centro del país, entre otras, de temperaturas de entre 34 y 39 grados en las regiones de Saïs, el Oriental y el sureste, y de 33 y 38 grados en las costas atlánticas del norte.

Esta ola de calor se debe principalmente a "la actividad de la baja térmica sahariana, que provocará la subida de masas de aire cálido y seco procedentes del Sáhara hacia el sur y el centro del país, lo que contribuirá a un ambiente estable y caluroso en varias regiones", explicó la dirección meteorológica.

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Tras siete años de una grave sequía, Marruecos registró este año importantes precipitaciones que alcanzaron hasta el 13 de mayo 570 milímetros con un aumento del 50 % respecto a las últimas tres décadas, y un 86 % respecto al año anterior.

Las reservas de los diferentes embalses alcanzaron 13.000 millones de metros cúbicos con una tasa de llenado del 76 %.