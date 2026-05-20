Merz celebra el desbloqueo del acuerdo arancelario con Estados Unidos

"Buenas noticias desde Estrasburgo. Hemos llegado a un acuerdo sobre la aplicación del acuerdo aduanero UE-EE. UU. Europa cumple sus compromisos. Más seguridad y estabilidad para nuestras empresas", escribió en un mensaje en X.

La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, por su parte, afirmó que Estados Unidos es y seguirá siendo el socio más importante para Alemania a nivel mundial, al tiempo que afirmó que "los acuerdos con los socios deben respetarse", por lo que es "positivo" que se haya alcanzado un acuerdo político para el cumplimiento de estos compromisos.

"De este modo proporcionamos a nuestras empresas la previsibilidad que tanto necesitan", subrayó en un comunicado.

Por su parte, el director de comercio exteriores de la Cámara de Industria y Comercio Alemana (DIHK), Volker Treier, afirmó que el acuerdo de del triángulo institucional "envía una señal importante en materia de política comercial" en cuanto a que "la UE es sinónimo de fiabilidad en el comercio con Estados Unidos y aplicando ahora, por su parte, el Acuerdo de Turnberry".

"Esto es urgentemente necesario, ya que la economía alemana necesita de una vez por todas volver a tener más previsibilidad en sus actividades internacionales, en lugar de una incertidumbre cada vez mayor", agregó, y urgió a que el Consejo y el Parlamento Europeo a aprobar con rapidez el acuerdo de forma definitiva con el objetivo de "evitar nuevas escaladas y cargas arancelarias adicionales en el comercio transatlántico".

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"Es positivo que el acuerdo contemple mecanismos de protección en caso de que Estados Unidos incumpla los acuerdos. La fiabilidad debe basarse en la reciprocidad", subrayó.

Recordó que Estados Unidos sigue siendo el mercado de exportación más importante para muchas empresas alemanas.