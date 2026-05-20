Parlamento israelí aprueba en una votación preliminar su disolución y anticipo electoral

"El pleno del parlamento aprobó en primera lectura el proyecto de ley de disolución", recoge el comunicado emitido por esta institución, "110 (de 120) apoyaron la propuesta, sin votos en contra ni abstenciones, y será remitida a una comisión de la Knéset (Parlamento) para su debate".

"Se propone determinar que la 25ª Knéset se disuelva antes de la finalización de su mandato", explica el comunicado.

La propuesta tendrá que pasar otras tres votaciones para que la disolución se efectúe definitivamente y el país llame a elecciones anticipadas, estando los comicios previstos por ahora para el 27 de octubre de este año.

Una vez se apruebe la propuesta de ley para disolver la Cámara, las elecciones se convocarían a partir de que pasen 90 días desde la votación y, como máximo, hasta cinco meses después.

La posible disolución de la Knéset se produce en el marco de la desestabilización de la coalición de Gobierno en Israel, después de que una de las formaciones ultraortodoxas que la apoyan anunciaran que le retiran su apoyo.

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El motivo es uno de los principales lastres que el Gobierno de Benjamín Netanyahu carga en los últimos años: la exención de los ultraortodoxos del Ejército.

Esta histórica evasión legal de las fuerzas armadas, en las que sí deben prestar servicio obligatoriamente la mayor parte de israelíes, concluyó en 2024 y, desde entonces, las formaciones ultraortodoxas que apoyan la coalición exigen al mandatario que apruebe una norma que garantice que continúan exentos de alistarse.

Después de que una de estas formaciones (Degel HaTorah, parte del partido Judaísmo Unido de la Torá) pidiera la disolución del parlamento, formaciones de la oposición presentaron la propuesta votada hoy.