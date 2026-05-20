Pedro Almodóvar: "Estoy harto de mí mismo", estoy "buscando a alguien con quien escribir"

Es su objetivo tras haber realizado un díptico autorreferencial con 'Dolor y Gloria' y 'Navidad Amarga', la película que presentó este miércoles en el Festival de Cannes, en la lucha por una Palma de Oro que aún no ha ganado pero que no le obsesiona.

"Ya estoy harto de mí mismo, no quiero recurrir a mí mismo para segur escribiendo. Estoy buscando alguien con quien escribir, hasta ahora lo he hecho en soledad", señaló.

El realizador español reconoció que hay muchas películas sobre España que le gustaría hacer pero para las que no se siente capacitado y lo que busca es "un cambio de rumbo" después de 'Amarga Navidad', una historia que considera "definitiva" sobre sí mismo y por eso necesita otra visión.

Y además, quiere tratar de recuperar el humor de sus primeras películas.

"Yo voy haciendo el cine que me pide el corazón, el hecho de haberme desbocado mucho y haber hecho pelis muy exageradas y barrocas me ha curado en salud de no tener que volver a ese tono", explicó.

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Ese recorrido le ha llevado a ganar en profundidad en sus últimas películas, pero a la vez ha perdido su humor inicial, que es algo que echa mucho de menos.

"Echo de menos hacer una película como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', que al fin y al cabo la hice yo, la escribí yo, debería tener el secreto de hacer algo así", dijo el director, provocando las risas de los periodistas.

En su próxima película, para la que ya está terminando el guión, hay más humor, pero un humor negro, avanzó Almodóvar, que también aseguró que no piensa en la retirada, como mucha gente interpretó cuando anoche habló al finalizar la proyección de gala de 'Amarga Navidad', porque sigue sintiendo la misma pasión por lo que hace.

El martes afirmó que "echaría de menos" el Gran Teatro Lumière del Festival de Cannes cuando ya no viniera. Y este miércoles reiteró que las siete ocasiones en las que sus películas han competido y, por tanto, han sido proyectadas en esa enorme sala, "son una experiencia marcada" en su biografía.

Y "el día que ya no pueda venir lo echaré mucho de menos, tendré una enorme nostalgia de este festival", pero "no es una despedida".

"De momento haré una película más, y espero poder tener inspiración para alguna más", aseguró.

Una inspiración que le llega de lo que ocurre a su alrededor y muchas veces de sus seres más cercanos. Pero luego la idea inicial la rodea de ficción para que nadie pueda reconocerse en sus películas.

"Una vez terminada, yo trato de no haber herido a nadie y si supiera que he hecho mal a alguien tomándole como referencia para hacer la película, no la haría", afirmó el cineasta, que esta vez ha construido una compleja historia de varios niveles.

La película narra la aventura creativa de un director -"de alguien que quiere vivir su profesión con la misma pasión que yo", apuntó Almodóvar- que es Leonardo Sbaraglia.

"El director que me representa está a la vez escribiendo de alguien que le representa, y el espejo está girado hacia Bárbara Lennie, que atraviesa una crisis de pánico que corresponde a la que yo atravesé a principios de siglo", relató el director.

En paralelo está el personaje de Aitana Sánchez Gijón, que es la asistente personal del director y que vive en segunda persona la tragedia en la que está envuelta la mujer con la que vive, y Milena Smit, que atraviesa un dolor insoportable por la muerte de un hijo.

"Es un mundo de perdedores y de cómo se desenvuelven esas personas con esa pérdida", en palabras del director.

Una película que ha sido muy bien recibida en Cannes por una parte de los medios y con dudas por otro sector, que cosechó una fuerte ovación tras su pase de gala y con la que el realizador español tratará de conquistar una Palma de Oro que se le ha escapado dos veces.

"Fui dos veces favorito, con 'Todo sobre mi madre' y con 'Volver', y eso te enseña a que no basta", que los miembros del jurado son "cada uno de su padre y de su madre" y, por tanto, su criterio no coincide con el público y la prensa.

Por ahora, tanto él como todo el equipo que le acompañaba en la rueda de prensa están felices con las primeras impresiones que ha provocado una película que se estrenó en España en marzo.