Policía belga detiene a 42 personas en protesta propalestina en la Universidad de Gante

Según la policía, que informó de que dos agentes resultaron heridos en la operación, esta se produjo tras una denuncia del centro por vandalismo ante los daños causados en las instalaciones.

"Como universidad, respetamos la protesta no violenta y la libertad de expresión. Sin embargo, esa libertad no puede ir en detrimento de la propiedad ajena. El vandalismo traspasa una línea clara y condenamos esta forma de protesta. Entretanto, hemos presentado una denuncia ante la policía", señaló la UGent en un breve comunicado.

Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron desalojar los edificios ocupados, señaló el diario Le Soir, que añadió que la situación sigue siendo tensa en el campus, donde hay tiendas de campaña y un campamento hecho con cajas de madera.

El desalojo total del espacio universitario requiere una autorización judicial que la institución educativa ha solicitado este miércoles.

Los activistas reclaman, entre otras cosas, que esa universidad flamenca ponga fin a todas sus colaboraciones con Israel.