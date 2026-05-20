Polonia detiene a 3 personas acusadas de espiar y preparar sabotajes para Rusia

En un mensaje publicado hoy en internet, Siemoniak aseguró que la célula de espías trabajaba en "la producción y difusión de materiales de carácter propagandístico y desinformativo".

En declaraciones a la agencia Pap, el ministro añadió que los acusados fueron detenidos cerca de la frontera polaca con Bielorrusia y habían recibido entrenamiento en tiro y tácticas de combate bajo las órdenes de "un ciudadano ruso vinculado al Servicio Federal de Seguridad (FSB) de la Federación Rusa".

En declaraciones a la cadena polaca PolSat News, Siemoniak señaló que esa persona, de la que se conoce su identidad, era la encargada de "dar las órdenes y asignar las tareas de inteligencia" a los tres polacos detenidos.

"No se limitaban a recolectar información", enfatizó el ministro.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Interior de Polonia (ABW) confirmó las detenciones en un comunicado donde se dice que los detenidos planeaban realizar "operaciones de guerra híbrida en territorio polaco".

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Además, la ABW aseguró que los detenidos "participaban activamente en la recaudación de fondos para equipo militar ruso y en el apoyo propagandístico a la agresión contra Ucrania".

Los cargos presentados por la Fiscalía Distrital de Białystok (Este) incluyen "espionaje militar, difusión de materiales de desinformación y preparación de actos de sabotaje y subversión", así como "la promoción de símbolos que apoyan la invasión rusa" y el "enaltecimiento público de la guerra de agresión" rusa.

Según el código penal polaco, estos delitos contra la seguridad del Estado pueden acarrear penas de entre ocho años de prisión y cadena perpetua.

Según la agencia Pap, tras ser interrogados, los sospechosos se declararon inocentes.

Las autoridades polacas aseguran que continúa la investigación del caso y podría haber nuevas detenciones.