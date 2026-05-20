Putin aboga por proteger la cooperación Rusia-China ante la "negativa influencia externa"

"Nuestras prioridades incluyen garantizar la protección de nuestra cooperación frente a la negativa influencia externa", afirmó el líder ruso en una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang.

Agregó que Moscú y Pekín tienen en la agenda la implementación de una amplia gama de proyectos en sectores energético, industrial, espacial, logístico, agrario y otros.

Putin aseguró que el uso de las monedas nacionales en las transacciones bilaterales es una de las formas de la protección de la cooperación ruso-china.

El jefe del Kremlin se congratuló de que el volumen del comercio bilateral mostrara un crecimiento "superior al 10 %" durante el año en curso.

En este sentido, agregó que la cooperación comercial continuará de acuerdo con lo establecido en los documentos que ya fueron aprobados por las partes y mencionó, en particular, el Plan de Cooperación Económica Ruso-China hasta 2030.

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El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, señaló, por su parte, que las autoridades de ambos países esbozaron planes para ampliar los proyectos energéticos conjuntos tanto en el suministro de gas como de petróleo.

"Nuestro volumen de comercio está creciendo y la cooperación se desarrolla en todos los ámbitos, especialmente en el energético. Se siguen implementando importantes proyectos conjuntos, se han esbozado planes para ampliarlos y se está trabajando en la colaboración entre nuestras empresas", dijo Nóvak en Pekín.

Agregó que las partes también cooperan activamente en los sectores petroleo, de energía eléctrica y de carbón.

"El espectro es muy amplio", insistió.

Horas antes, Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para el reforzamiento de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas relaciones de nuevo tipo, durante una ceremonia celebrada en la capital china.

Seguidamente, Xi y Putin presidieron la firma de una veintena de acuerdos y memorandos de entendimiento entre Rusia y China.

Xi recibió este miércoles con honores a Putin, quien llegó la víspera a China para su vigesimoquinta visita al país, menos de una semana después del viaje realizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.