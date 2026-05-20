Raúl Castro se une a la lista de líderes y expresidentes latinoamericanos acusados en EEUU

Castro se une así a su estrecho aliado, el ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.

La avanzada edad del nonagenario líder es uno de los argumentos que esgrimen los analistas al considerar poco probable que el hermano menor de Fidel Castro corra la misma suerte que Maduro y sea extraditado a EE.UU., que ha recrudecido la presión sobre La Habana para forzar cambios en el Gobierno.

A fines de diciembre de 1989, Estados Unidos intervino en Panamá con la operación militar Causa Justa para derrocar a Manuel Noriega, que si bien nunca ocupó de manera formal la presidencia panameña, actuaba entonces como líder de facto del país.

Noriega, acusado de narcotráfico por Washington, logró escapar y eludir a las fuerzas estadounidenses hasta refugiarse en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá, donde resistió un cerco de once días hasta que se entregó, el 3 de enero de 1990.

Fue trasladado a Florida y formalmente detenido por agentes de la Agencia Antidrogas. En 1992, un jurado lo declaró culpable y fue condenado a 40 años, de los que sirvió 20 en una prisión de EE.UU.

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El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004), se convirtió en 2013 en el primer exmandatario latinoamericano en ser extraditado por el Gobierno de su propio país a Estados Unidos, donde fue imputado por lavado de dinero, el cual había sido canalizado a través de bancos estadounidenses.

En marzo de 2014, se declaró culpable de haber recibido 2,5 millones de dólares en sobornos de Taiwán, que buscaba que Portillo mantuviera el reconocimiento diplomático de su país a la isla autónoma. Dos meses después fue sentenciado en Nueva York a 5 años y 10 meses de prisión.

El expresidente de Honduras (1990-1994) y exdirector de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de ese país, Rafael Callejas, se entregó de manera voluntaria a las autoridades de EE.UU. en 2015 por su implicación en el masivo escándalo de corrupción de la FIFA, acusado de aceptar sobornos millonarios.

Callejas se declaró culpable en 2016 ante un tribunal federal de Nueva York, que lo condenó en 2020 a tiempo cumplido, teniendo en cuenta el período de detención preventiva y su delicado estado de salud.

Hernández, que sirvió dos mandatos como jefe de Estado de Honduras (2014-2022), fue detenido poco después de dejar el cargo por las autoridades de su país a petición de Washington, bajo acusaciones de conspirar para traficar drogas y armas, al facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

El exmandatario hondureño fue sentenciado en Nueva York a 45 años de prisión en 2024. En diciembre de 2025, el actual presidente estadounidense, Donald Trump, le otorgó un indulto total e incondicional a Hernández, que según el republicano, fue objeto de una "cacería de brujas" por parte de la Administración del demócrata Joe Biden.

En una coincidencia histórica al parecer no planeada, las fuerzas estadounidenses capturaron y depusieron al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado - la misma fecha del apresamiento de Noriega- en una operación militar en Caracas que duró solo 45 minutos, según Trump.

Las reacciones sobre el arresto no se hicieron esperar, y casi todos los detalles se hicieron virales en redes, donde se han inmortalizado como memes el conjunto deportivo de la marca Nike que llevaba Maduro en las fotografías compartidas por Washington, así como sus palabras y gestos al llegar a Nueva York, junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos aguardan juicio en una prisión federal en Brooklyn, acusados de cargos de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra.

El nonagenario expresidente cubano, Raúl Castro, fue imputado este miércoles en Miami por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización del exilio cubano, Hermanos al Rescate, hace 30 años.

Según la Fiscalía estadounidense, el hermano menor de Fidel Castro ordenó el derribo de dos avionetas en su capacidad de ministro de Defensa en 1996, mientras éstas volaban sobre aguas internacionales.